Bereid je voor om een held te worden in Star Wars Battlefront II

11 jul. 2017 08:39 08:39

Dit najaar stap je in de laarzen van een trooper, pilot of jouw favoriete iconische personage tijdens epische Star Wars-veldslagen op authentieke locaties en tijdens heftige dogfights in de uithoeken van het heelal.



Vandaag kondigden we op het EA Star Wars-blog aan dat de Star Wars Battlefront II multiplayer-bèta eraan komt voor PlayStation 4, Xbox One en Origin for PC, en dat deze speelbaar zal zijn vanaf 4 oktober voor degenen die de game gepre-ordered hebben. Spelers kunnen hun favoriete helden naar het slagveld brengen in de grootschalige 20 v 20 Galactic Assault-modus op Theed City, aan de zijde van Republic clone troopers en Separatist Battle droids in een wild gevecht op de straten rondom het koninklijk paleis. Daarnaast bevat de multiplayer-bèta ook een Starfighter Assault-gevecht, waarin fans in de cockpit van een aantal van de meest memorabele Starfighters uit het Star Wars-universum kunnen springen.

Fans die Star Wars Battlefront II gepre-orderd hebben kunnen de bèta eerder spelen, vanaf 4 oktober. Naast Early Access tot de bèta profiteren ze van extra content, zoals Yoda’s Epic Lightsaber Mastery Star Card, die beschikbaar zal zijn tot 9 oktober 2017 zolang de voorraad strekt. De bèta gaat twee dagen later, op 6 oktober open voor het publiek en zal op 9 oktober eindigen.