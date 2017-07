Overwin epic stages in WRC 7, de ultieme uitputtingsslag voor rallyfans

12 jul. 2017 07:02 07:02

Bigben en Kylotonn onthullen met plezier een nieuwe video, met daarin een glansrol voor de Citroën C3 World Rally Car en de nieuwe Epic Stages in WRC 7, de officiële videogame van het FIA World Rally Championship (WRC) 2017. Deze game komt dit najaar beschikbaar voor Playstation 4, Xbox One en pc.



In WRC 7 zijn de officiële wagens de nieuwe sterren die iedereen versteld laten staan, gebruikmakend van de nieuwe regels voor meer power en een dynamischere en agressievere uitstraling. Dat geldt met name voor de Citroën C3 WRC, de wagen van Kris Meeke, Andreas Mikkelsen, Stéphane Lefebvre, Craig Breen en Khalid Al Qassimi, zoals wordt gedemonstreerd in deze gloednieuwe trailer:







In WRC 7 verschijnen voor het eerst nieuwe, speciale stages genaamd Epic Stages. Elk van de 13 rally’s uit het kampioenschap biedt spelers een ware uitputtingsslag in deze veel langere en nóg realistischere speciale stages. “Het idee van de Epic Stages in WRC 7 komt van onze rally- en WRC-fans die ons al jaren vragen voor langere tracks die dichter bij een echte rally komen, stelt Alain Jarniou, Game Director bij Kylotonn. “Deze speciale stages, die langer dan 20 km zijn en meer dan 15 minuten duren, zullen het uithoudingsvermogen van spelers zwaar beproeven. Het is ook interessant om al die verschillende omstandigheden te treffen in een enkele speciale stage,” aldus Alain Jarniou.



The trailer toont de speciale stage El Chocolate van de Rally Guanajuato Mexico, een van de 13 Epic Stages in de game. Dit circuit biedt gevarieerde omstandigheden: lange rechte stukken door Mexicaanse dorpen, kronkelende bochten langs een bergwand, en rotsachtige wegen langs diepe afgronden.



WRC 7 verschijnt najaar 2017 voor PlayStation 4, Xbox One en pc.