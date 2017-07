PS4-gebruikers melden bug die profiel offline weergeeft

12 jul. 2017 16:31 16:31 VG247. Het zou gaan om een visuele glitch en niet om een functioneel probleem is de verwachting. Of de bug grootschalig is, is nog onduidelijk. Door de glitch lijkt de console je profiel in een offline state te forceren. Sony heeft nog niet gereageerd op het issue. Sony heeft gisteren een nieuwe firmware gelanceerd voor de PlayStation 4. Firmware 4.72 zou er echter voor zorgen dat je profiel onverwacht offline wordt weergegeven. Dat lezen we via de. Het zou gaan om een visuele glitch en niet om een functioneel probleem is de verwachting. Of de bug grootschalig is, is nog onduidelijk. Door de glitch lijkt de console je profiel in een offline state te forceren. Sony heeft nog niet gereageerd op het issue.