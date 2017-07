Ontdek de story mode van Star Wars Battlefront II

18 jul. 2017 12:05 12:05

Electronic Arts Inc. onthult in een video nieuwe informatie over de singleplayermodus van Star Wars Battlefront II. In dit compleet nieuwe Star Wars-verhaal kruipt de speler in de huid van Iden Versio, commandant van het Inferno Squad, waardoor spelers het verhaal, dat zich afspeelt na de verwoesting van de Death Star en de dood van de Emperor, vanuit het perspectief van de Empire zullen bekijken.







In een heelal in oorlog kiezen niet alle helden voor de Rebellion. Trouw en moed kunnen meerdere vormen aannemen, en velen hebben voor de Empire gekozen. Onder de beroemde helmen van de Stormtroopers of TIE Fighter-Piloten zitten net zo goed mensen. De leden van het Inferno Squad zijn de absolute top, ze zijn de persoonlijke speciale eenheid van de Emperor, zij zijn degenen die eropuit gestuurd worden om missies te volbrengen die van tevoren onmogelijk geacht worden.

Iden Versio is een jonge en moedige Imperial die is opgeklommen tot officier met behulp van haar vader, Admiral Garrick Versio. Tijdens de Galactic Civil War is het Inferno Squad als een familie voor haar geworden. Haar trouwste metgezellen, Gideon Hask en Del Meeko zijn allebei expert in hun eigen domein.



Opgevoed en getraind in discipline, is Hask een vaardig tacticus en gaat hij systematisch te werk. Verder is Hask pragmatisch, toegewijd aan de Empire, en iemand die altijd zijn missie tot een goed einde brengt, wat er ook gebeurt.



Del Meeko is een veteraan, een beroepssoldaat die een diep respect toont voor de superieure capaciteiten van Iden. Net als Hask is hij een ervaren strijder, maar hij heeft ook oog voor de gevolgen van zijn acties. Hij fungeert als moreel kompas voor het Inferno Squad. Vanwege Iden’s vermogen om situaties goed te beoordelen en haar ervaring, legt Del zich neer bij haar beslissingen, ondanks dat hij haar van advies en ondersteuning voorziet.



Samen vormen ze een elite-eenheid die zowel listig als met brute kracht te werk kan gaan.

Spelers kunnen vanaf 17 November Iden, Hask en Del in hun avontuur vergezellen op PlayStation 4, Xbox One en Origin voor PC.