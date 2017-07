Early adopter bonus voor Total War: Warhammer II onthuld

18 jul. 2017 16:18 16:18

Creative Assembly maakt vandaag bekend dat de barbaarse Norscans het laatste speelbare ras zijn dat wordt toegevoegd aan Total War: WARHAMMER. Iedereen die Total War: WARHAMMER II voorafgaand aan de release pre-ordert via een door SEGA goedgekeurde winkel of het daar koopt in de eerste week na release ontvangt gratis het Norsca Race Pack voor Total War: WARHAMMER.



Het Norsca Race Pack is vanaf 10 augustus te spelen in het eerste deel van de trilogie, vooruitlopend op de release van Total War: WARHAMMER II op 28 september.



In het hoge noorden ligt het schiereiland Norsca, waar barbaarse stammen de duistere goden eren door te jagen en te plunderen. Gehard door de aanhoudende sneeuwstormen en monsterlijke beesten in deze bittere wildernis, leven de Norscans alleen nog maar voor de strijd.



Deze DLC introduceert twee nieuwe speelbare facties, beide geleid door unieke Legendary Lords. Spelers kunnen op monsters jagen, het bevel voeren over wrede eenheden, inclusief War Mammoths en Skin Wolves, en torenhoge monolieten bouwen om bij de duistere goden in de gunst te komen.







Kort na de lancering van Total War: WARHAMMER II komt een reusachtige, gratis update beschikbaar voor bezitters van beide games. Een nieuwe gecombineerde campaign map laat spelers zowel de oude als nieuwe wereld veroveren met elk ras uit zowel de basisgames als de DLC die de speler bezit. Na de release wordt ook Norsca aan deze update toegevoegd.



Naast de digitale editie van Total War: WARHAMMER II is ook een extreem zeldzame Serpent God collector’s edition beschikbaar als pre-order.