Graffiti artiest aan de slag met artwork uit Splatoon 2 voor Nintendo Switch

21 jul. 2017 09:40 09:40

Vandaag verschijnt Splatoon 2 voor de Nintendo Switch. In de typische Nintendo inktshooter Splatoon 2 is het doel om zoveel mogelijk terrein te veroveren door het te bedekken met de kleur inkt van jouw team. Ter ere van de release van deze game is graffiti artiest Rise One alvast aan de slag gegaan met het bespuiten van een gevel van een huis in Antwerpen met een prachtig stukje artwork uit de game. Dit is te bekijken in de Minckelerstraat en maakt deel uit van een Street art Antwerp wandeling.



De game Splatoon 2 bevat heel wat nieuwigheden t.o.v. zijn voorganger, waaronder nieuwe levels, kleding, wapens en een nieuwe multiplayer speelstand: Salmon Run. Werk in deze stand samen met maximaal 3 andere spelers om Salmonieten te verslaan en kostbare eieren te verzamelen.



Splatoon 2 is het vervolg op Nintendo’s populaire, familievriendelijke game die draait om het schieten met inkt en het veroveren van terrein. De Inklings keren terug in dit even kleurrijke als chaotische 4-tegen-4 actie-schietspel, geschikt voor spelers van alle leeftijden en niveaus.



Wanneer het Nintendo Switch-systeem thuis in de houder staat, kunnen spelers genieten van multiplayer-actie op tv. Maar Splatoon-fans kunnen hun vaardigheden ook onderweg trainen, door het systeem uit zijn houder te halen en ermee in handheldstijl of tafelstijl te spelen. Zowel de twee Joy-Con-controllers als de Nintendo Switch-Pro-controller ondersteunen bewegingsbesturing voor een intuïtieve bediening en nauwkeuriger mikken. De nieuwe wapens en omgevingen voegen tactische diepgang toe en bieden spelers nieuwe strategische opties, waardoor Splatoon 2 frisser dan ooit voelt.