Sony: PS4 line-up voor 2018 is erg sterk

Jim Ryan, Global Head van de Marketing en Sales afdeling bij PlayStation heeft gezegd in een interview met de EDGE (magazine) dat Sony op dit moment volgens hem een ijzersterke line-up heeft voor de PlayStation 4. In een interview doet de man zijn mening uit de doeken. "We hebben Uncharted: The Lost Legacy en we hebben Gran Turismo Sport, beide in hetzelfde jaar van verschillende studios die werken voor Sony. Ik denk dat het genoeg zegt. Ik denk dat veel games die je zag op de E3 van 2017 er goed uitzien. Het is in 2018 dan ook een erg goed jaar voor de PlayStation." In 2018 komen er games als Spider-Man, God of War, Shadow of the Colossus en Detroit: Become Human.



