Pokemon Camp update en nieuwe Pokemon Shuffle Mobile beschikbaar

Er is een splinternieuwe update voor de Pokémon Camp-app van The Pokémon Company International beschikbaar. In Pokémon Camp verkennen de spelers een spannend eiland vol leuke Pokémon-thema-activiteiten waarmee ze leren wat er voor nodig is om een Pokémon Trainer te worden. De nieuwe update voegt meer dan 60 nieuwe Pokémon toe om te verzamelen, waaronder Pokémon uit de tropische Alola-regio, een nieuwe Poké Ball Roll-activiteit en een dag- en nachtmodus met Pokémon die nu op verschillende tijden van de dag in het spel verschijnen. Pokémon Camp is nu gratis te downloaden in de app stores voor iPhone, iPad en Android! De kijker kan het camerabeeld in de video veranderen voor een nog spannendere tour over het Pokémon Camp-eiland! Pokémon Shuffle Mobile bestaat twee jaar en ter gelegenheid hiervan zijn er allerlei speciale en nieuwe in-game bonussen en items op komst! Aan de start van de festiviteiten kunnen de spelers nu een Shiny-versie van de Pokémon Tyranitar ontvangen als een Log-in Bonus en kunnen ze deze Pokémon direct gebruiken in een nieuw geklasseerd evenement. Er zullen meer Pokémon uit Alola hun weg vinden naar Pokémon Shuffle Mobile, waaronder Tapu Koko (vanaf 1 augustus) en Tapu Lele (vanaf 15 augustus) die voor het eerst verschijnen om het tegen op te nemen in Ultra Challenges. Daarnaast komen er dagelijkse uitdagingen met Pokémon die zijn verschenen in een Great Challenge of in andere speciale fases. Vanaf 1 augustus zullen de uitdagingen extra kansen bevatten op gulle cadeaus, zoals 3x Mega Speedups. Al deze items komen beschikbaar in de iPhone, iPad en Android-versies van Pokémon Shuffle Mobile, evenals in de Nintendo 3DS-versie, Pokémon Shuffle.



