Killing Floor 2 draait op 1800p op de Xbox One X

31 jul. 2017 02:40 02:40

Killing Floor 2 draait op de Xbox One X op een imponerende resolutie van 1800p. Dat heeft Tripwire Interactive bekend gemaakt. Het spel draait daarmee dus op een hogere resolutie dan op de PS4. Echter betreft het geen native 4K maar checkberboard-resolutie. Volgens Tripwire is de Xbox One X een simpel platform om games voor te ontwikkelen en porten. Om het spel draaiende te krijgen op de Xbox One X kostte zo'n 4 uurtjes. Killing Floor 2 is een singleplayer als mede een co-op online multiplayer game waarin je diverse rondes van zombies moet zien te overleven.