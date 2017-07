Jailbreak software die actief blijft op Vita uitgebracht

Er is een permanente jailbreak gemaakt voor de PlayStation Vita. Dat meldt de website van. Het zou gaan om software waarmee het mogelijk is om homebrew applicaties te draaien op de handheld. Voorheen kon dit al maar bij het herstarten was de jailbreak niet meer actief. Nu is er dus een jailbreak die actief blijft, ook bij een reboot. Het is dus mogelijk om custom software op de Vita te draaien maar het is niet mogelijk om illegaal games te draaien op de handheld. De DRM van Sony verhindert dit nog altijd.



