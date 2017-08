- Gerelateerde berichten - [17-07-2017] Quality of Life-producten in de maak bij Nintendo [14-07-2017] Nintendo line-up voor de Comic Con San Diego [13-07-2017] Nintendo stopt productie New Nintendo 3DS in Japan [26-06-2017] Nintendo: 4K niet interessant voor ons [26-06-2017] Vele geweldige games op komst voor de Nintendo 3DS-systemen [14-06-2017] Nintendo vat hoogtepunten van E3 nog even samen [14-06-2017] Al het nieuws van Nintendo omtrent E3 op een rij [02-06-2017] Nintendo stelt online service voor Switch uit tot volgend jaar [11-05-2017] Nintendo onthult plannen voor E3 [10-05-2017] Nintendo pusht devs om games zo snel mogelijk te releasen [01-05-2017] Nintendo verscheept Switch via vliegtuig om te voldoen aan vraag [01-05-2017] Nintendo legt uit waarom de NES Classic Mini niet meer verkrijgbaar is [28-04-2017] Geen E3-presentatie van Nintendo dit jaar [10-04-2017] Woensdag Nintendo Direct met nieuws over ARMS en Splatoon 2 [28-03-2017] Nintendo: Switch breekt dagelijks nieuwe records [23-03-2017] Nintendo repareert connectie issue linker joy-con gratis [13-03-2017] Nintendo: Geen wereldwijde issues met Switch [23-02-2017] Mede-oprichter van Nintendo America overleden [15-02-2017] Nintendo reageert: Classic NES blijft geproduceerd worden [03-02-2017] Nintendo denkt na over 3DS-opvolger [01-02-2017] Nintendo: 3DS blijft op de markt, meer dan 100 games voor de Switch gepland [16-01-2017] Nintendo: Switch krijgt niet te maken met zelfde tekort als NES Classic [29-12-2016] Nintendo houdt uitverkoop in eShop [21-12-2016] Nintendo: We blijven voortdurend Nintendo Classic Mini produceren [23-11-2016] Phil Spencer: Ik zou Mario graag op de Xbox willen zien [02-11-2016] Nintendo: We stoppen niet met Wii U-productie [26-10-2016] Nintendo: Switch wordt niet met verlies verkocht [20-10-2016] Nintendo kondigt Nintendo Switch officieel aan [23-09-2016] Nintendo komt met nieuwe Nintendo Slects-games [30-08-2016] Nintendo 3DS Direct aangekondigd voor 1 september [16-08-2016] Nintendo toont komende Wii U- en Nintendo 3DS-titels op gamescom 2016 [16-08-2016] Nintendo Select titels aangekondigd [29-07-2016] Nintendo toont ruime line-up voor GamesCom [20-07-2016] Nintendo meer waard dan Sony dankzij Pokemon Go [29-06-2016] Nintendo bereidt productie van NX voor [21-06-2016] Nintendo: Het draait niet om kracht maar om content [06-06-2016] Nintendo toont op E3 meer dan Zelda [17-05-2016] Nintendo Selects-reeks wordt op 24 juni uitgebreid met must-have Nintendo 3DS-titels [28-04-2016] Meer info mobiele apps van Nintendo [28-04-2016] Nintendo & Humble introduceren gloednieuwe Humble Friends of Nintendo Bundle [14-04-2016] Nintendo en Nickelodeon brengen Spongebob Squarepants Splatfest naar Splatoon [29-03-2016] Miitomo wordt op 31 maart in de Benelux gelanceerd, samen met nieuwe "My-Nintendo"-dienst [24-02-2016] Nintendo en EA gaan samenwerken voor NX [22-02-2016] Nintendo toont verbeteringen Twilight Princess HD [03-02-2016] Nintendo onthult lanceringsplannen voor eerste App [18-01-2016] Nintendo focust zich in 2016 op smartphones [16-12-2015] Nintendo of Europe en Napster brengen op 17 december een streaming muziekdienst naar de Wii U [13-11-2015] Nintendo komt met bulk informatie over nieuwe content en games [14-09-2015] Opvolger van Iwata is bekend gemaakt door Nintendo [02-08-2017] SNES Classic Edition pre-orders eind augustus in Amerika [21-07-2017] Super SNES hands on van Amerikaanse unit [27-06-2017] Oplage van SNES Mini wordt groter dan van de NES [27-06-2017] Mini SNES krijgt eerste prijsindicatie [11-05-2017] SNES themed Nintendo Switch ziet er opvallend uit [20-04-2017] Nintendo komt eind dit jaar met Super Nintendo Mini [27-02-2017] Man speelt alle 714 SNES games volledig uit in 3 jaren [11-03-2016] Originele 3DS niet krachtig genoeg om SNES-games te draaien [04-03-2016] Super Nintendo games komen naar New Nintendo 3DS [22-01-2014] SNES-game van 20 jaren geleden wordt nu gelanceerd [19-09-2010] Eerste SNES-emulator voor de PS3 opgedoken [24-02-2010] SNES-versie van Prince of Persia komt mee met Wii-versie The Forgotten Sands [21-11-2009] Super Mario Kart (SNES) komt naar de Wii [24-04-2007] Nintendo Super Nii geeft de Wii een SNES-uitstraling [02-01-2007] Interessant SNES prototype dat het ook had kunnen maken [30-08-2006] Tecmo wil oude (S)NES games terug op de Virtual Console Weer 77 bolides voor Forza Motorsport 7 bekend

