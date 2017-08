LEGO Worlds voegt DLC Monsters toe en release voor Nintendo Switch bevestigd

3 aug. 2017 15:17 15:17

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games en de LEGO Group hebben aangekondigd dat 'Monsters', de eerste downloadbare bundel met thematische content voor LEGO Worlds, vanaf oktober verkrijgbaar is voor € 3,99. Het Monsters-pakket bevat Monster Town; een vreemde plek vol enge missies, angstaanjagende wezens, spookhuizen en geestige voertuigen die spelers de rillingen op het lijf zullen jagen. In Monster Town is het elke dag Halloween! De criminele zombies vatten 'snoep of ik schiet' echter iets te serieus op. Spelers moeten hun bouwvaardigheden met LEGO-steentjes gebruiken om de schade te herstellen en de zombies weg te jagen.



Daarnaast is bevestigd dat LEGO Worlds vanaf 6 september beschikbaar zal zijn voor de Nintendo Switch en nu al kan worden besteld. Deze fysieke versie, die verkrijgbaar zal zijn voor € 39,99, biedt toegang tot twee premium DLC-bonuspakketten: 'Classic Space', uitgekomen in juli, en het nieuwe 'Monsters'-pakket. De digitale versie, die verkrijgbaar zal zijn voor €29,99, bevat het basisspel, waarbij de DLC afzonderlijk verkrijgbaar is in de eShop. Beide premium DLC-pakketten zijn op alle andere platforms verkrijgbaar.



LEGO Worlds is een heelal vol fantasierijke werelden gemaakt van digitale LEGO-stenen waar spelers samen kunnen verkennen, ontdekken en creëren. De videogame is nu verkrijgbaar voor het PlayStation 4-entertainmentsysteem, de Xbox One en op STEAM.