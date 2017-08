4 aug. 2017 07:42 07:42

Ubisoft heeft een forse demo gelanceerd voor Ghost Recon Wildlands op de console. Op de Xbox One en PlayStation 4 kun je genieten van zowel de singleplayer als multiplayer. Je kunt in de demo maarliefst 5 uren genieten van de game in de gehele open wereld. Het spel lanceerde begin dit jaar en biedt een 4-speler co-op en veel content. In totaal moeten er flink wat eindbazen verslagen worden voordat je het eindstation, de echte eindbaas, weet te bereiken. De demo is nu verkrijgbaar.