Vrouwenbasketbal in NBA Live 18 aanwezig

Vrouwensporten worden steeds populairder. Zo zien we dat het vrouwenvoetbal dit jaar een flinke vlucht heeft genomen nu de finale behaald is. Maar ook in de basketbalwereld lijkt het interessanter te worden om vrouwen erbij te betrekken. NBA Live 18 zal namelijk vrouwenbasketbal ondersteunen. Dat heeft EA bekend gemaakt. De gezichten van diverse bekende speelsters waaronder Maya Moore, Tina Charlies en Brittney Griner zullen in de game nagebootst worden. Ook motion capturing met Kelsey Plum wordt in het spel verwerkt. NBA Live 18 verschijnt in september van dit jaar.