7 aug. 2017 11:57 11:57

Microsoft heeft vanaf heden Spotify beschikbaar gesteld in de shop van Microsoft. De app is nog niet te downloaden maar is inmiddels wel al vermeld in de webwinkel. Het is nog niet duidelijk of later vandaag ook de app beschikbaar zal zijn. De app lijkt veel op de applicatie voor de PlayStation 4. Met de app is het mogelijk om muziek te streamen en te beluisteren en om muzieklijsten samen te stellen.