Ubisoft heeft grootste ine-up voor Gamescom ooit

Van 22 tot en met 26 augustus kunnen bezoekers zich in Keulen tijdens gamescom, ’s werelds grootse gamebeurs voor consumenten, wagen aan de hands-on demo’s van Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5, Mario + Rabbids Kingdom Battle, South Park: The Fractured But Whole en The Crew 2. Ook strijden spelers tegen elkaar in For Honor en Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Verwacht meerdere activiteiten voor fans op de Ubisoft booth (booth B020 in hal 6.1), waaronder Just Dance 2018 optredens en exclusieve presentaties, nieuwtjes, demo’s, trailers en giveaways. Bezoekers hebben daarnaast de mogelijkheid om producten van Ubicollectibles aan te schaffen, waaronder de splinternieuwe Six Collection Chibi-figurines die buiten deze mogelijkheid pas op 3 oktober verkrijgbaar zijn, bij de Ubisoft Store booth (booth C-011 in hal 5.2). De finales van het tweede seizoen van Tom Clancy’s Rainbow Six® Pro League zijn tijdens gamescom op de Alpha Stage ESL Arena in hal 9 te volgen. De halve finales vinden plaats op vrijdag 25 augustus en de finales van het tweede seizoen volgen een dag later op zaterdag 26 augustus. Van 09:45 uur tot en met 20:00 uur kunnen fans deze finales volgen. Naast de wedstrijden zelf krijgen kijkers hier ook nieuwe content en panels van ontwikkelaars en community te zien. Ubisoft beloont haar grootste fans door 15 Ubisoft Club-leden uit te nodigen om ze een VIP-ervaring te bieden. Deze Star Players krijgen onder andere de kans om Ubisoft-ontwikkelaars te ontmoeten. Daarnaast ontvangt iedereen die op gamescom een game speelt op de Ubisoft-booth exclusieve in-game beloningen voor bepaalde Ubisoft-games en hebben ze de mogelijkheid om de Ubisoft Lounge in de booth te bezoeken. Hier vinden meet & greets, demo’s en discussies over games plaats. “We kunnen niet wachten om onze diverse line-up aan Europese spelers te overhandigen nadat ze de line-up tijdens E3 in juni zo goed ontvingen”, aldus Alain Corre, EMEA executive director. “Meer dan 300 speelplekken, het grootste aantal ooit op gamescom, worden neergezet zodat spelers van onze nieuwste games kunnen genieten en hun feedback met ons kunnen delen. Door het tonen van nieuwe content en competitieve gameplay van For Honor, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege en de ESL-finales van het tweede seizoen van de Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, laten we de fans zien dat deze titels hier zijn om te blijven!”



