9 aug. 2017 07:20 07:20

Sony heeft weer 19 games toegevoegd aan haar PlayStation Now streaming-dienst. Het gaat om de onderstaande lijst met titels:



- Back to Bed

- Blazerush

- The Book of Unwritten Tales 2

- Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus

- Goosebumps: The Game

- Farming Simulator 15

- Fluster Cluck

- Ironcast

- Jumpjet Rex

- Last Tinker: City of Colors

- Legend of Kay

- LEGO Batman 3: Beyond Gotham

- Leo's Fortune

- OlliOlli

- OlliOlli 2

- Pure Chess

- Tearaway Unfolded

- Q*Bert Rebooted

- Velocibox