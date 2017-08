The Evil Within 2 biedt meer vrijheid voor voltooien missies

9 aug. 2017 07:28 07:28

Shinji Mikami, maker van onder andere The Evil Within, heeft gesproken over het aankomende tweede deel in de franchise. Bethesda werkt momenteel aan het spel en we mogen flinke verbeteringen verwachten ten opzichte van deel 1. In de Famitsu vertelt hij hierover.



Zo zal het spel een meer open weg inslaan wat betreft het voltooien van missies. In de eerste game moest je vrijwel altijd een bepaald iets doen of een bepaalde richting ingaan, maar in dit deel zijn er meer vrije mogelijkheden om missies te behalen. Verder zal de focus meer liggen op angst, maar het zal de charme van de franchise wel behouden. Hoewel de game waarschijnlijk minder chapters zal bevatten dan deel 1, zal er wel meer gebeuren in elk chapter. Daarmee zal de spanning intens blijven over de gehele game.



The Evil Within 2 verschijnt op 13 oktober.