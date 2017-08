Project Cars 2 ziet er op de Xbox One X significant beter uit

9 aug. 2017 12:28 12:28 Trustedreviews laat de man weten dat de Xbox One X-versie superieur is.



"Natuurlijk kunnen we niet Project Cars 2 overal op ultra draaien. Op de PC kun je 3 4K monitoren hebben en alles tot de uiterste details instellen. De Xbox One X is een geweldige machine en we vinden het leuk om het meeste eruit te kunnen halen. Je zult dus ook echt wel zien dat de game er beter uit ziet op dit platform. Het ziet er beter uit op de Xbox One X, met uitzondering van de PC. Ik weet niet hoe de specifieke settings staan voor de PS4 Pro en Xbox One X, maar op de Xbox One X staan ze hoger, dus je zult wel significante verschillen opmerken." Project Cars 2 ziet er significant beter uit op de Xbox One X in vergelijking met de PS4 Pro-versie. Dat heeft Game director van Slightlyl Mad Studios, Stephen Viljoen gezegd. In een interview met delaat de man weten dat de Xbox One X-versie superieur is."Natuurlijk kunnen we niet Project Cars 2 overal op ultra draaien. Op de PC kun je 3 4K monitoren hebben en alles tot de uiterste details instellen. De Xbox One X is een geweldige machine en we vinden het leuk om het meeste eruit te kunnen halen. Je zult dus ook echt wel zien dat de game er beter uit ziet op dit platform. Het ziet er beter uit op de Xbox One X, met uitzondering van de PC. Ik weet niet hoe de specifieke settings staan voor de PS4 Pro en Xbox One X, maar op de Xbox One X staan ze hoger, dus je zult wel significante verschillen opmerken."