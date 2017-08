Life is Strange Before the Storm kondigt samenwerking aan met Britse band Daughter

9 aug. 2017 16:56 16:56

Square Enix, de uitgever van bekroonde bestsellers in videogamefranchises als Final Fantasy en Tomb Raider, kondigt aan dat de originele soundtrack voor Life is Strange: Before the Storm, het nieuwe deel in de prijswinnende, multimiljoenen verkopende, episodische Life is Strange-franchise, wordt ondersteund door muziek van de Britse indie-folk band Daughter. De originele soundtrack getiteld “Music From Before The Storm” wordt uitgebracht via Glassnote Records/4AD op 1 september 2017. Naast alle tracks van “Music from Before the Storm”, bevat de game aanvullende gelicenseerde tracks, waaronder twee oudere nummers van Daughter.



De game Life is Strange: Before the Storm werd officieel onthuld tijdens de Xbox E3 Briefing in juni. De eerste van de drie episodes verschijnt op 31 augustus 2017 voor de Xbox One, het alles-in-één entertainmentsysteem van Microsoft, het PlayStation 4 computerentertainmentsysteem en Windows PC.



“Life is Strange is een game die veel emoties losmaakt bij mensen. Naast de geweldige storytelling en personages, speelt de muziek daarbij een grote rol,” zegt Jon Brooke, Vice President van Brand Marketing, Square Enix London Studios. “We vonden het erg belangrijk om een geweldige samenwerking te vinden voor originele muziek, naast onze gelicenseerde tracks, om de rauwe emotie van onze game te vangen, en Daughter voldoet aan alle eisen. Toen we de tracks voor de game hadden gehoord, wilden we echt dat de muziek als opzichzelfstaand album werd uitgebracht, zodat onze fans er keer op keer van konden genieten. We zijn heel dankbaar voor en enthousiast over de aanstaande albumrelease van Life is Strange door Daughter, we hopen dat iedereen net zo veel van de muziek zal genieten als wij.”



"We zijn zo trots dat we de soundtrack mochten schrijven voor Life is Strange: Before the Storm, zegt Elena Tonra, leadzangeres van Daughter. “Het was de eerste keer dat we een originele soundtrack schreven, en we voelen ons zeer vereerd dat we de kans kregen met het team samen te werken. Zodra we het verhaal lazen waren we verkocht, omdat het draait om realistische vrouwelijke hoofdrolspelers die zowel emotioneel, intelligent en gevoelig als ‘badass’ zijn. Ik denk dat de personages van grote invloed zijn geweest op de door ons gemaakte soundscapes. Het was een groot genoegen hieraan mee te werken.”



"We hadden zin in dit project, dus maakten we iets dat een soundtrack zou kunnen zijn voor de personages in de game zelf,” zegt Igor Haefeli, oprichter van de band. “Het was voor ons ook belangrijk dat deze verzameling songs en muziekstukken op eigen benen kon staan, dus hebben we ons daar echt voor ingespannen. We hopen dat spelers en niet-spelers er evenveel van genieten.”



DAUGHTER

Original Score

Music from Before the Storm

Tracklisting



1. Glass

2. Burn It Down

3. Flaws

4. Hope

5. The Right Way Around

6. Witches

7. Departure

8. All I Wanted

9. I Can’t Live Here Anymore

10. Dreams Of William

11. Improve

12. Voices

13. A Hole In The Earth