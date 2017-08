Wolfenstein II: The New Colossus - Trust in Brother tv-clip

9 aug. 2017 16:58 16:58

In Nazi-bezet Amerika, komt zelfs het kleinste verzetje met grote risico’s. Zoals we in de aflevering van Trust in Brother (één van de tv-shows die verschijnen in de wereld van Wolfenstein II: The New Colossus) geleerd hebben, is er niet iets als “gewoon een beetje chocolade.” Of, zoals grote broer Dale het zegt: “Goede voeding is een kwestie van staatsveiligheid.” Bekijk deze aflevering van Trust in Brother om een klassieke Amerikaanse sitcom te zien met verdraaide Nazi-stempel:



Trust in Brother

“Ik zal je nog steeds moeten aangeven!” Soms is het leven niet eerlijk als je Ronnie bent en je gevat wordt terwijl je FUN-zaken (Following Unlawful Nature) aan het doen bent in Trust in Brother – een hartverwarmende comedy show voor de hele familie. Lach je rot wanneer de gulzige Ronnie zich op repen melkchocolade stort. Grinnik tot jouw broeksriem het begeeft terwijl Ronnie danst op ontaarde muziek die hem dreigt te sturen naar een spiraal van drugs, criminaliteit en politieke afwijking. Maar wanneer Ronnie valt, is zijn grote broer Dale er altijd om hem op te vangen en hem bij de autoriteiten aan te geven! Met een welgemeende aanbeveling van onze Geliefde Führer, ben je volledig klaar voor eine großartige Zeit – een geweldige tijd! Trust in Brother werd gefilmd met een live studiopubliek.



Geproduceerd in samenwerking met MachineGames en Bethesda Softworks, zullen deze video’s doorheen de game verschijnen als deel van de opbouw in Wolfenstein II. Eerder werden reeds Liesel en German… Or Else! gelanceerd. Blijf op de hoogte voor nog meer video’s die je een glimp geven van de wereld die BJ Blazkowicz zal redden van de Nazi-onderdrukking in The New Colossus.



Wolfenstein II: The New Colossus is verkrijgbaar vanaf 27 oktober 2017 voor Xbox One, PlayStation 4 en pc. Wolfenstein II: The New Colossus, winnaar van meer dan 100 awards tijden de officiële E3 2017, kreeg ook vier nominaties bij de officiële E3 Game Critics Awards (inclusief Best of Show) en won Best Action Game.