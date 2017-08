Microsoft kijkt naar verbeterd concept achievements

Microsoft werkt aan een nieuw concept voor achievements op dit moment. Dat heeft Corporate Vice President Mike Ybarra van Microsoft bevestigd via de Windows Central. Het doel is om de speler en zijn of haar prestaties beter te kunnen benadrukken. "Er zijn kleine dingen die we kunnen veranderen en een team is daar naar aan het kijken. Maar er zijn nog grotere dingen in de maak en daar maken we momenteel een concept van. Het moet een belangrijker component zijn van de Xbox en de betekenis van achievements moet belangrijker worden. Je wilt zien per game of ze bij de top horen of niet, en niet alleen met een gamerscore. Het moet niet alleen daar meer om draaien."



