Nieuwe gameplay trailer voor Dishonored: Death of the Outsider

11 aug. 2017 06:56 06:56

Zonet werd de officiële gameplay trailer voor Dishonored: Death of the Outsider vrijgegeven. Na de gebeurtenissen in Dishonored 2 zouden de zaken eindelijk enigszins normaal kunnen worden voor Billie Lurk en haar voormalige mentor Daud - maar een nieuwe storm steekt op boven the Empire of the Isles. In het eerste op zich staande avontuur na de award-winnende Dishonored reeks, zal Billie een sleutelrol spelen in het bloedige gevecht tegen de bastaard met de zwarte ogen hemzelf, the Outsider. Billie, een voormalig huurmoordenaar op zoek naar verlossing, neemt één laatste klus aan en gaat voor de ultieme moord. The Empire zal hierna nooit meer hetzelfde zijn. De actie in de gameplay trailer gunt je een eerste blik op Dishonored: Death of the Outsider, met Rosario Dawson, Michael Madsen en Robin Lord Taylor die terug zijn als Billie, Daud en the Outsider:







Verken een nieuwe kant van Karnaca in Death of the Outsider dat je meeneemt naar de grimmige onderbuik van de stad. Onderzoek mysterieuze cultussen, infiltreer clandestiene fight clubs en probeer zelfs weg te raken met een bankoverval, terwijl je een manier zoekt om het onmogelijke te doen: een God ombrengen. Als nieuwe huurmoordenaar zul je ook toegang hebben tot nieuwe, en krachtige vaardigheden, wapens en gadgets, allen bedoeld om je te helpen een bloederig spoor door Karnaca te laten trekken. Of je kunt er ook voor kiezen om ongezien door de wereld te glippen en genade te tonen. In ware Arkane stijl zullen de ingenieus ontworpen levels je de gelegenheid geven om je opdrachten tot een goed einde te brengen in je geheel eigen stijl.



In Death of the Outsider keer je terug naar the Empire of the Isles, met adembenemende visuals, ingenieus level design en een uiterst brutale gevechtsstijl, het keurmerk van de Dishonored reeks. Met een nieuw character krijg je ook nieuwe bovennatuurlijke vaardigheden, en dodelijke wapens die je in staat moeten stellen de ultieme huurmoordenaar te worden. En in de gekende stijl die eigen is aan Arkane Studios, kun je je bloeddorst of juist genade tonen wanneer je je objectief tracht te bereiken. Check de 'What is'-link voor meer details in de recent vrijgegeven video met Creative Director, Harvey Smith.



Dishonored: Death of the Outsider zal op vrijdag 15 september beschikbaar zijn voor PlayStation 4, Xbox One en PC.