14 aug. 2017 01:37 01:37

SEGA heeft de PC-versie van Sonic Mania uitgesteld. De game komt nu uit op 29 augustus daar waar eerder de release nog stond op 15 augustus. Iedereen die de game al in de pre-order had gezegd krijgt als goedmakertje van SEGA de originele Sonic the Hedgehog. Voor iedereen die de Collector's Edition heeft besteld komt het pakket alsnog op 15 augustus aan. Echter zal de code pas later geactiveerd kunnen worden.