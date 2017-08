Agents of Mayhem launch trailer onthuld!

15 aug. 2017 06:42 06:42

Het moment is daar: de laatste Mayhem Maandag. Met nog een aantal dagen voor de lancering van Agents of Mayhem op 18 augustus, toont Deep Silver een speciale trailer aan het grote publiek.



Devilís Night, het moment waarop alles veranderde. De kwaadaardige organisatie LEGION, geleid door een man genaamd Morningstar, werd bekend dankzij een aanval. Met behulp van teleportatie-technologie en donkere materie-wapens verscheen LEGION uit het niets over de gehele wereld. Verwoestende legers, bronuitputtend en economieŽn beperkend. Iedereen werd gegrepen door angst.



In een poging om de wereld terug te winnen van LEGION vormt de Ultor Corporation met een nieuw antiterrorisme initiatief: MAYHEM. Voormalige LEGION-minister Persephone Brimstone wordt voorgelegd om de strijd tegen haar vroegere cohorten te leiden. Met LEGION's gewaardeerde teleportatie-technologie gaan Persephone en haar Agents of Mayhem naar Seoul waar ze de LEGION een kopje kleiner gaan maken. Nu weet je waarom de Agents vechten, en kennis is al de helft van het gevecht.



Kenmerken



Super-Agent Combat - Elk van de 12 Agents in Agents of Mayhem is een uniek karakter met hun eigen wapens, specialisaties, vaardigheden, upgrades, speciale bewegingen en motieven. Gebruik je bewegingen en vaardigheden zoals onzichtbaarheid en triple-jump om je langs de vijand te manoeuvreren. De kracht van de agenten in het gevecht komt vooral voort uit hun dapperheid. Toch help de teleportatietechnologie ook een handje.



Verkenning van Seoel in Open World Conflict - Seoul is jouw speeltuin. Gebruik de Agents om de stad rond te gaan, een aangepast Agents-voertuig op te roepen of een burgervoertuig te carjacken. Neem deel aan de talrijke open wereldactiviteiten om Seoul van LEGIONís patrouiles te elimineren, hun uitrusting te vernietigen en vrachtwagens te redden, gegijzelde wetenschappers te bevrijden en de stad te redden.



Bouw uw agentschap en maak je perfecte team - CreŽer MAYHEM door het opzetten van operaties in Seoel. Via een krachtig netwerk van Agencies, met tal van voordelen, bezit je de kracht om de stad te ontdoen van het kwaad. Verzamel en upgrade je Agents met gadgets, scherven van Dark Matter en wereldvreemde wapens. Met twaalf Agents om uit te kiezen zijn er meer dan 200 verschillende combinaties mogelijk.