15 aug. 2017 06:43 06:43

Speel als een van de eersten ter wereld de multiplayer van Call of Duty: WWII in de Private Beta, met gloednieuwe maps en de nieuwe speelmodus War van Sledgehammer Games. Ga in dienst bij de vijf Divisies en kijk uit naar nieuwe content tijdens de beta. Pre-order Call of Duty: WWII op disc of digitale download en krijg Private Beta Access. De Private Beta is vanaf 25 augustus 2017 eerst beschikbaar voor PS4 en vanaf 1 september 2017 ook op Xbox One.