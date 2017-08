For Honor Season 3: Grudge & Glory nu beschikbaar

15 aug. 2017 15:42 15:42

Season 3 van For Honor, Grudge & Glory, is vanaf vandaag beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC. Met nieuwe Helden, maps, uitrusting, ranked play en verscheidene gameplay-updates, is Grudge & Glory For Honors grootste update tot nu toe. Vanaf vandaag hebben alle spelers gratis toegang tot de maps en de gameplay-updates. De nieuwe Helden – de trotse Highlander en de dappere Gladiator – zijn vanaf vandaag gratis beschikbaar voor spelers met een Season Pass. Anderen spelen deze Helden vanaf 22 augustus vrij met in-game Staal (15.000 Staal per Held).



De lancering van Season 3 maakt dit het beste moment voor nieuwkomers om in te stappen en fans om terug te keren om de volgende nieuwe content te ontdekken:

• Highlander (Viking Hybrid) – Highlanders zijn geduldige Helden die gebruikmaken van twee verschillende vechtmodi. Hun verdedigende houding laat toe dat ze de tegenaanval inzetten en terugslaan. Met hun aanvallende houding ontketenen Highlanders ten koste van hun verdediging hun dodelijkste aanvallen. Het wapen van de Highlanders, de gigantische claymore, is het grootste zwaard van de game en voorziet de gebruiker van een dodelijke combinatie van kracht en reikwijdte.

• Gladiator (Ridder Assassin) – Gladiatoren verdienen de dagelijkse kost door, zwaaiend met hun drietand en schild, hun vijanden te doden. Ze dragen weinig uitrusting, waardoor ze hun tegenstanders kunnen slaan en de perfecte gelegenheid creëren om hen verder aan te vallen. Door hun grotere uithoudingsvermogen en gereduceerde cooldowns, zijn Gladiatoren behendige en gevaarlijke vijanden.

• Nieuwe Maps: Sentinel en Viking Village worden toegevoegd als multiplayermaps. Beide maps bieden unieke en dodelijke gevaren, waardoor spelers het terrein moeten leren kennen en zich te allen tijde bewust moeten zijn van hun omgeving. Zo moeten spelers op de Viking Village map oppassen voor een grote rollende ton die Helden kan pletten en geeft de ballista op de Sentinel map spelers de mogelijkheid om andere Helden van bovenaf neer te halen.

• Duel Ranked Tournament: De introductie van 1v1-dueltoernooien brengt competitie voor een klassement naar For Honor. Spelers die meedoen aan deze toernooien, strijden hun weg naar boven in het klassement en ontvangen op basis daarvan in-game beloningen. Deze 1v1-dueltoernooien worden in de loop van volgende week geïntroduceerd.

• Nieuwe Uitrusting en Legendary Gear: Een nieuwe zeldzaamheidsklasse voor uitrusting, legendary gear, zorgt ervoor dat de maximale gear score omhoog gaat van 144 naar 180. Daarnaast wordt de maximale reputatie voor alle Helden verhoogd van 30 naar 40. Ook wordt er nieuwe uitrusting voor alle Helden toegevoegd, zodat spelers nog meer mogelijkheden krijgen om hun Helden aan te passen.



For Honor Season 3: Grudge & Glory is het begin van een reeks aan grote update die gepland staan voor de komende maanden. Bovendien begint het volgende seizoen in november, waarbij nog meer nieuwe opties, gamemodi en updates geïntroduceerd worden. Ook komen er op een later moment dedicated servers naar For Honor.



For Honor is ontwikkeld door Ubisoft Montreal, in samenwerking met andere Ubisoft studio’s*, en biedt een meeslepende verhaallijn en een intense multiplayer. Spelers treden in de voetsporen van drie machtige facties – de dappere Ridders, brute Vikingen en raadselachtige Samoerai – vechtend tot de dood op intense en realistische slagvelden. For Honor maakt gebruik van Art of Battle, een innovatief vechtsysteem dat spelers volledige controle over hun krijgers geeft. Met unieke vaardigheden en gevechtsstijlen van elke Held, kunnen zij elke vijand die hun pad kruist op de knieën dwingen.