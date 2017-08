Yakuza 6: The Song of Life krijgt Westerse release op 20 maart 2018

18 aug. 2017 10:19 10:19

Het laatste hoofdstuk van Kazuma Kiryu, beter bekend als de Dragon of Dojima en hoofdrolspeler in SEGA’s langlopende Yakuza-franchise, komt binnenkort ten einde met de Amerikaanse en Europese release van Yakuza 6: The Song of Life op 20 maart 2018. De game komt zowel fysiek als digitaal beschikbaar op de PlayStation 4, en dankzij de nieuwe "Dragon Engine" is dit technologisch de meest geavanceerde Yakuza-titel ooit. Yakuza 6: The Song of Life wordt gelokaliseerd door SEGA en komt in Europa beschikbaar voor de winkeladviesprijs van € 59,99.



Dit laatste avontuur van Kazuma Kiryu, is de eerste Yakuza-game die een premium edition krijgt. Na een lange dag babysitten en schedels breken kun je even heerlijk ontspannen in de “After Hours” premium edition, die voor een winkeladviesprijs van € 89,99 beschikbaar komt. Deze speciale versie bevat naast de game:



• Hardcover artbook – Het intense menselijke drama en de aantrekkelijke wereld van Yakuza 6 worden prachtig verbeeld in dit verbluffende artbook. Binnenkort onthullen we meer over hoe de pagina’s gevuld zijn.

• 2 drankglazen (280 ml) – Deze drankglazen zijn voorzien van Kiryu’s vervaarlijke draken-tattoo en daarmee de perfecte glazen voor je favoriete drankje.

• 2 ijsstenen – Maak je drankjes koud met deze vlammend gemerkte ijsstenen! De ene heeft een vlammend heat-icoon, de andere het Japanse “kiwami” heat-icoon. Afkoelen was nog nooit zo… vlammend.

• 2 viltjes – Een echte yakuza ontspant zich met klasse, dus zijn viltjes een must-have voor het loungen na je noeste arbeid. Bescherm tafeloppervlakken met stijl door je glazen te plaatsen op officiële Tojo Clan-viltjes. Dankzij de omgekeerde kleuren, weet je ook altijd welk drankje van jou is!

• De doos – Al deze essentiële voorwerpen worden geleverd in een verzamelbare doos.



Als drankjes niet zo je ding zijn, kun je ook de limited lanceringseditie van de game pre-orderen of aanschaffen. Deze bevat een hardcover artbook dat tegelijk dienstdoet als diskhouder!



In Yakuza 6 ontdekt Kiryu hoe veel mensen precies willen opofferen voor hun familie – of het nu bloedbanden of andere verbintenissen betreft. Hij gaat op onderzoek naar schimmige gebeurtenissen waarbij de mensen zijn betrokken waar hij het meest om geeft. Na drie jaar in de gevangenis, ontdekt een oudere en geharde Kiryu dat zijn surrogaatdochter, Haruka, is verdwenen uit het weeshuis dat hij beschermt. Het spoor leidt hem naar zijn oude wijk in Kamurocho, waar hij ontdekt dat ze is aangereden door een wagen en nu in coma ligt. Daarbij komt het feit dat Haruka nu een zoontje heeft waar hij voor moet zorgen. Met de baby in zijn armen, reist Kiryu naar de havenstad Onomichi, Hiroshima om de waarheid te achterhalen over Haruka, haar zoon, en een sinister geheim dat de yakuza van Hiroshima bewaakt.



Yakuza 6 is de ultieme yakuza-game met een keihard misdaadverhaal, explosieve gevechten en prachtige omgevingen, van het ongekende realisme van de nieuwe setting in Onomichi, een prachtig, slaperig havenstadje in de prefectuur Hiroshima, tot de nieuwste evolutie van Kamurocho, het grootste prostitutiegebied in Tokio.



Yakuza 6: The Song of Life onderscheidt zich met de volgende kenmerken:

• De “Dragon Engine” – Verken de wereld van yakuza als nooit tevoren. Yakuza 6 is de eerste Yakuza-titel voor de huidige generatie consoles en van de grond af opgebouwd voor de PS4. Daardoor komt de schimmige Japanse onderwereld als nooit eerder tot leven, met gedetailleerde beelden, levensechte animaties, een nieuwe physics engine, interactieve etalages, naadloze overgangen en meer. Gevechten kunnen op straat beginnen en eindigen op de vloer van de dichtstbijzijnde Poppo-supermarkt, inclusief een hoop versplinterd glas, gevallen snacks en gehavende lichamen.

• Verken het herboren Kamurocho en de prachtige panorama’s van Onomichi – Dankzij de Dragon Engine ogen de hypnotiserende lichtjes, opportunistische bewoners en hedonistische verleidingen van Kamurocho fraaier dan ooit. Verbeterde minigames als karaoke, batting cages, darts, gastdames en de SEGA arcade zijn gestroomlijnd voor maximaal plezier, terwijl de nieuwe RIZAP Gym, het Cat Café, en de Clan Creator zeer geschikt zijn om te ontspannen na een avondje schedels breken! Dit keer krijg je ook de ruimte om het drukke stadsleven achter je te laten en de toerist uit te hangen in het prachtige Onomichi. Deze rustige kustgemeenschap heeft heel wat te bieden. Ontmoet nieuwe mensen aan de bar, ga speervissen (denk aan een actierijke rail shooter… met vissen), en meer!

• Keiharde straatgevechten - Yakuza 6 Kiryu is 100% gegarandeerd thugfed OG, wat betekent dat hij een geharde veteraan is in de kunst van het straatvechten. Hoewel hij zich dit keer beperkt tot één vechtstijl, komen zijn vuisten aan als mokerslagen. De keiharde combo’s en bottenbrekende Heat Actions zijn terug, maar dit keer kan de Dragon of Dojima ook een meter vullen om de Extreme Heat Mode te activeren. Hierdoor gaan zijn handen blauw gloeien en kan hij vernietigende combo’s uitdelen met zijn vuisten of welk “gereedschap” zich ook maar binnen handbereik bevindt. Het voelde nog nooit zo lekker om zijn pijnlijke kunst uit te oefenen!

• Volledig ingesproken Japanse audio – Voor het eerst in de geschiedenis van de serie, zijn alle teksten volledig in het Japans ingesproken. Hierdoor kun je het dramatische verhaal en de absurde humor van de serie volgen als een interactieve ‘buitenlandse film’-ervaring.