Square-Enix onthult Gamescom line-up

23 aug. 2017 00:30 00:30

Square Enix Ltd., presenteert vandaag de volledige line-up voor Gamescom 2017 in Keulen. Op twee locaties in Hall 9 kunnen bezoekers van deze gamebeurs aan de slag met de nieuwste en komende games van SQUARE ENIX.



Bij de opening van de show onthulde SQUARE ENIX nieuwe informatie over de diverse titels in de portfolio. Zo werd aangekondigd dat het FINAL FANTASY XV–universum wordt uitgebreid met de Windows Edition, dat het technisch verbeterde Rise of the Tomb Raider naar Xbox One X komt, en dat de eerder aangekondigde team-based brawler DISSIDIA FINAL FANTASY NT op 30 januari 2018 verschijnt voor de PlayStation 4.



Tot de speelbare titels binnen de SQUARE ENIX-stand behoren onder andere de explosieve team-based brawler DISSIDIA FINAL FANTASY NT, de volgende game in de bekroonde, episodische LIFE IS STRANGE™-franchise, LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM, de HD remaster van de klassieker FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE,en de nieuwe titel van Tokyo RPG Factory: LOST SPHEAR.



FINAL FANTASY XIV Online-fans kunnen binnen zowel de SQUARE ENIX-stand als de FINAL FANTASY XIV: BATTLE ARENA (Hall 9, C50 – ESL Area) deelnemen aan dagelijkse uitdagingen, waarbij ze strijden tegen vijanden uit de tweede, hoog beoordeelde uitbreiding, Stormblood. Fans die niet naar Duitsland komen, kunnen de hele show online bekijken, inclusief interviews met producer/director Naoki Yoshida en een cosplaywedstrijd, op twitch.tv/finalfantasyxiv.



Een groot deel van de stand is speciaal gebouwd voor de nieuwste updates in het FINAL FANTASY XV Universe. Hier kunnen bezoekers voor het eerst een demo spelen van FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION, de hengel uitwerpen in het gloednieuwe PlayStation VR visavontuur, MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV en op avontuur gaan in de komende multiplayer-uitbreiding FINAL FANTASY XV -MULTIPLAYER EXPANSION: COMRADES.



Daarnaast worden fans uitgenodigd om klassieke titels uit de FINAL FANTASY-serie te beleven tijdens een zeer speciale retrotrip om de 30e verjaardag van de franchise te vieren. Fans van de hooggewaardeerde mobile-RPG, FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS kunnen ook uitkijken naar speciale activiteiten binnen de SQUARE ENIX-stand. Ze kunnen er bijvoorbeeld op de foto met het populaire personage Fina of aansluiten voor de signeersessie met producer Hiroki Fujimoto, dit laatste van 14:00 uur tot 15:00 uur op donderdag 24 augustus.



Tenslotte kondigt het Square Enix Collective met trots aan dat de huidige portfolio binnenkort wordt uitgebreid met vijf nieuwe titels: BATTALION 1944, DEADBEAT HEROES, FORGOTTON ANNE, OH MY GODHEADS en TOKYO DARK.