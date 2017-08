Quake Champions Early Access nu beschikbaar

23 aug. 2017 13:34 13:34

Stap de Arena’s binnen en bewijs jouw FPS-vaardigheden in id Software’s multiplayer fragfest, Quake Champions, nu beschikbaar in Early Access via Steam en via de Bethesda.net launcher. Spelers kunnen onmiddellijk starten door de Champions Pack aan te schaffen die alle huidige en toekomstige Champions vrijgeeft, alsook andere exclusieve in-game bonussen voor slechts € 29,99, 25% minder dan de finale winkelprijs van € 39,99.



De Early Access-versie van Quake Champions blijft een work-in-progress, maar is reeds een robuuste en leuke multiplayer game. Nieuwe features en verbeteringen zullen er blijven komen, gebaseerd op de feedback van de spelers, tot de game volledig gelanceerd wordt binnen de komende maanden.



The Champions Pack Early Access is beschikbaar via Steam en Bethesda.net met een aankoop van de Champions Pack. Deze bevat het volgende: Alle 11 huidige Champions: Ranger, Visor, Scalebearer, Nyx, Anarki, Clutch, Sorlag, Galena, Slash, BJ Blazkowicz uit id Software’s Wolfenstein en de nieuwe DOOM Slayer Alle toekomstige Champions, inclusief tenminste zes additionele Champions die uitgebracht worden voor het einde van 2018 en alle Champions die daarna volgen Een exclusieve Early Access skin voor de iconische Ranger welke enkel verkrijgbaar is tijdens de Early Access-periode voor Champions Pack-spelers Drie Reliquaries (loot chests met drie in-game items voor je profiel, Champion en wapenaanpassing zoals skins, shaders, naamplaatjes en meer) Quake Champions’ free-to-play versie zal op een later tijdstip beschikbaar komen. Spelers die in de Closed Beta speelden, kunnen Quake Champions blijven spelen in free-to-play modus, enkel via Bethesda.net.



Inhoud en features van de Early Access

Quake Champions' Early Access zal ook heel wat nieuwe content en features introduceren voor spelers, inclusief: Acht Arena’s: waaronder twee geweldige nieuwe Arena’s: Church of Azathoth en Tempest Shrine. 11 verwoestende Champions: inclusief de nieuwe Champion, DOOM Slayer, van id Software’s hit game DOOM. Vier brutale modes: Deathmatch, Team Deathmatch, 1v1 Duel, en de nieuwe 4v4 team-gebaseerde modus: Sacrifice. Verbeterde ervaring voor nieuwkomers: Nieuwe spelers kunnen de kneepjes van het vak leren met een nieuwe bewegingstutorial, schietgalerij, en de mogelijkheid om een skill level te kiezen. Tal van aanpassingsopties: voor Champions, wapens, profielen, inclusief nieuwe skin sets en wapen shaders. Custom games: geven spelers de mogelijkheid om een party te creëren en in het spel uit te nodigen en specifieke winstvoorwaarden op te stellen voor elke modus en map. Custom games zijn enkel beschikbaar via de Champions Pack. Nieuwe systemen die regelmatige spelers belonen: inclusief Rune Uitdagingen, waar spelers beloond worden om uitdagingen, gevonden in rugzakken, te voltooien en het Lore Systeem, waarin spelers “Lore Items” kunnen verzamelen uit Arena’s voor een specifieke Champion en door ze allemaal te verzamelen, een hoogstaande skin voor deze Champion kunnen vrijspelen. In-game voice chat