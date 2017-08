Tijd om geschiedenis te schrijven in F1 2017

25 aug. 2017 10:34 10:34

F1 2017, de officiële videogame van de 2017 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, is vanaf nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Windows PC (DVD en via Steam). Vol met nieuwe features en verbeteringen, zorgt ervoor dat Codemasters’ F1 2017 de meest complete Formule 1 game ooit is.



F1 2017 staat klaar om wereldwijd een hit te worden, met dit jaar een nog bredere Career-mode waaraan Classic Car Invitational Events zijn toegevoegd, een nieuwe Championships mode, vier alternatieve circuit lay-outs en een verbeterde multiplayer.



UITGEBREIDE CAREER-MODE

Spelers kunnen geschiedenis schrijven doordat ze over meerdere seizoenen in de carrière hun vaardigheden kunnen aanscherpen en hun auto kunnen ontwikkelen. Eerst creëren ze hun coureur door uit een reeks avatars te kiezen, waaronder voor het eerst ook vrouwelijke coureurs. Vervolgens kan een helmontwerp (inclusief versies die door de community zijn gemaakt), race nummer en dan het team waarmee de carrière wordt begonnen, gekozen worden. Het Research & Development systeem is sterk uitgebreid, met in deze editie 115 upgrades, waarbij de speler bovendien de motor en versnellingsbak moet beheren. Verdien punten door deel te nemen aan nieuwe praktijkprogramma's, waaronder 'Fuel Management' en 'Race Pace'. De klassieke auto's zijn ook de basis in de verbeterde carrière modus, omdat spelers uitgenodigd worden om in de auto’s te racen in de nieuwe Invitational events



NIEUWE ‘CHAMPIONSHIPS’ MODE EN GAMEPLAY TYPES

Championship mode laat spelers unieke race-evenementen volgen op basis van verschillende regels en structuren van het officiële kampioenschap, in zowel moderne als klassieke auto's. De Classic Street Series laat je bijvoorbeeld in de iconische auto's op de zes stratencircuits rijden.



NIEUWE CLASSIC F1 CARS

Kruip achter het stuur van 12 iconische F1 auto's uit de geschiedenis van de sport. De klassieke auto's zijn ook geïntegreerd in de carrière modus en kunnen worden gespeeld in zowel Single Class als Multi Class Races.



Spelers kunnen in de volgende auto's racen:

• 1995 Ferrari 412 T2

• 2002 Ferrari F2002

• 2004 Ferrari F2004

• 2007 Ferrari F2007

• 1988 McLaren MP4/4* – (DLC auto in F1 2017 Special Edition)

• 1991 McLaren MP4/6

• 1998 McLaren MP4-13

• 2008 McLaren MP4 -23

• 1992 Williams FW14B

• 1996 Williams FW18

• 2006 Renault R26

• 2010 Red Bull Racing RB6



ALTERNATIEVE CIRCUIT LAYOUTS

Naast de 20 officiële 2017 circuits, zijn er voor de eerste keer vier aanvullende verkorte circuit layouts in het spel: Groot-Brittannië, Bahrein, USA en Japan. Spelers kunnen ook 's nachts op het prachtige Monaco circuit racen.



VERBETERDE MULTIPLAYER

Race de moderne of klassieke auto's online met een volledige opstelling van 20 spelers in zowel publieke als privé sessies. Het spel biedt nu twee toegewijde toeschouwerspots, evenals verbeterde multiplayer matchmaking, nieuwe online statistieken en een nivelleringssysteem, net als alle multiplayer-sessie types.



Consumenten die een pre-order plaatsen of de 'Day One' versie van F1 2017 kopen, krijgen toegang tot de iconische 1988 McLaren MP4/4, als onderdeel van de 'F1 2017 Special Edition.' De McLaren MP4/4 zal in een later stadium door iedereen aangeschaft kunnen worden. De elf andere klassieke auto's zijn beschikbaar in alle edities van het spel.