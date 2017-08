Super Mario Odyssey voor Switch wint 5 awards op GamesCom

Super Mario Odyssey, Mario's aankomende avontuur voor de Nintendo Switch, is tijdens de gamesbeurs Gamescom in Keulen bekroond met vijf awards, waaronder de juryprijs 'Best of Gamescom'. De game, die op 27 oktober verschijnt voor de Nintendo Switch won de volgende awards: • Best of Gamescom • “Most Wanted” Consumer Award • Best Action Game • Best Family Game • Best Nintendo Switch Game



