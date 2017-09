Meer informatie vrijgegeven over festiviteiten rondom Pokemon The Movie: I Choose You!

De voorgeschiedenis van de markante vriendschap tussen Ash en Pikachu is laaiend enthousiast door het publiek in Japan ontvangen en staat sinds het openingsweekend waarin de Pokémon-serie begon bovenaan de verkooplijsten. The Pokémon Company International en Fathom Events vertonen nu de met spanning verwachte nieuwe animatiefilm Pokémon the Movie: I Choose You! in bioscopen op zondag, 5 november om 12:55 uur en op maandag 6 november om 19:00 uur in speciaal geselecteerde markten (buiten Azië). Precieze data en tijden kunnen per land variëren: let op de plaatselijke vermeldingen. Kaartjes voor Pokémon the Movie: I Choose You! kunnen binnenkort online worden aangeschaft op FathomAnimation.com of bij deelnemende bioscopen. Een volledige lijst met bioscoopvestigingen in Nederland is binnenkort ook beschikbaar op bovenstaande websites (bioscopen en deelnemers kunnen wijzigen). Ashs Pikachu Hoen Hat SM.jpgFans van het populaire Pokémon Trading Card Game die kaartjes kopen voor de vertoningen op 5 en 6 november ontvangen een nooit eerder getoonde Pokémon TCG-kaart met daarop Ash’s Pikachu die de hoed van zijn Trainer draagt zoals te zien is in Pokémon the Movie: I Choose You! (zolang de voorraad strekt). Bioscoopgangers ontvangen ook een QR-code waarmee een in-game evenement wordt vrijgegeven in de met spanning verwachte Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon videospellen voor de Nintendo 3DS-systemen die kort na de film op 17 november worden geďntroduceerd. De QR-code geeft ook Ash’s Pikachu vrij, die de hoed van zijn Trainer draagt. The Pokémon Company International regelt ook speciale verspreidingen van Pikachu-videospellen in de aanloop van het bioscoopevenement. Met ingang van 19 september zijn er zes versies van Ash’s Pikachu, die de hoed van zijn Trainer draagt, zoals te zien in de Pokémon-animatiefilm, beschikbaar voor verspreiding voor de Pokémon Sun en Pokémon Moon videospellen via een wachtwoord op Pokemon.com. Iedere speler kan maar één van deze zes versies krijgen, dus moeten zij een zorgvuldige keuze maken. Elke Pikachu is verkrijgbaar gedurende een specifieke periode van één week. De verspreidingsdatums voor elke Pikachu zijn: • Ashs Pikachu Unova Hat SM.jpg19–25 september: Ash’s Pikachu (originele pet) • 26 september – 2 oktober: Ash’s Pikachu (Hoenn pet) • 3–9 oktober: Ash’s Pikachu (Sinnoh pet) • 10–16 oktober: Ash’s Pikachu (Unova pet) • 17–23 oktober: Ash’s Pikachu (Kalos pet) • 24–30 oktober: Ash’s Pikachu (Alola pet)



