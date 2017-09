Ubisoft kondigt nieuwe game Atomega aan

11 sep. 2017 18:30 18:30

Vanaf 19 september gaan spelers aan de slag met Atomega, Ubisofts nieuwste online multiplayer first-person shooter die exclusief verkrijgbaar is via Steam. De game is ontwikkeld door Reflections, een Ubisoft-studio, op dezelfde manier als Grow Home en Grow Up. Met dezelfde creatieve insteek werd er met Atomega gezocht naar verrassende concepten die spelers verbazen en nieuwe ervaringen bieden.



Atomega speelt zich af gedurende het einde der tijden, wanneer onze realiteit langzaam zijn bestaan verliest. Het enige wat nog leeft, zijn Exoforms: post-biologische levensvormen die materie en energie overheersen. Exoforms zijn daarmee ook de laatste verwanten van mens en machine. Nu dat de natuurwetten er langzaamaan niet meer toe doen, vechten de Exoforms enkel nog voor plezier en dominantie in een arena aan de rand van totale destructie.



Door vreedzaam de map af te gaan of door vijanden uit te schakelen en te absorberen, moeten spelers massa verzamelen om van nietig atoom naar goddelijke Omega te groeien. In intense rondes van tien minuten vechten maximaal acht spelers om alle macht. Hoe meer massa iemand heeft, hoe meer punten. De speler die aan het eind de meeste punten heeft, wint de ronde. Atomega is easy to learn, hard to master en biedt een meedogenloze competitieve ervaring, terwijl de persoonlijkheid van het kleine ontwikkelteam tevens goed naar voren komt.



Atomega is vanaf 19 september 2017 exclusief verkrijgbaar via Steam voor € 9,99.