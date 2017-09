Nintendo heeft bekend gemaakt dat de NES Classic Mini in Japan in de zomer van 2018 weer geproduceerd zal gaan worden. Daarmee hervat het concern toch de productie van de unit, daar waar het eerst nog bekend maakte dat het de console uit de handel zou gaan nemen in de toekomst. In een tweet laat Nintendo weten dat de unit in de zomer weer beschikbaar zal komen. Of de NES Classic Mini dan ook naar Europa zal gaan komen is niet bekend.