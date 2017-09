Fallout Shelter doorbreekt grens van 100 miljoen en viert dit met 5 dagen Giveaways

15 sep. 2017 02:07 02:07

De grootste Fallout game ooit wordt nu nog groter. Bethesda Softworks onthult dat Fallout Shelter, de award-winnende game van Bethesda Game Studios, de grens van 100 miljoen spelers heeft doorbroken op smartphones, tablets, PC en Xbox One.



Dat wil zeggen dat er meer dan een miljard Dwellers uitgestuurd werden om het Wasteland te verkennen, speurend naar bruikbaar materiaal en vechtend met Raiders, Radscorpions en Ghouls. De game werd 7,5 miljard keer gespeeld, samen goed voor meer dan 385 miljoen uren gameplay.



Vier mee met Shelter en ontvang fantastische In-Game beloningen

Bethesda Game Studios viert deze ongelofelijke mijlpaal met een speciale giveaway voor vijf dagen vanaf morgen, 15 september. Overseers kunnen iedere dag inloggen en in-game beloningen verzamelen zoals Lunchboxes, Nuke Cola Quantum en speciale items die je helpen te overleven in het Wasteland.



Over Fallout Shelter

In Fallout Shelter neemt de speler de rol aan van Overseer en bouwt die zijn eigen Vault, stuurt zijn Dwellers aan en gaat op avontuur in het legendarische Wasteland. Sinds de release in 2015 bleef de game uitbreiden en features toevoegen zoals Crafting, Scrapping, huisdieren, extra ruimtes, legendarische Fallout 4 characters en speciale opties waarbij je je Dweller aanpast naar jouw zin. Het Quest system dat constant groeit, stelt Overseers in staat hun Dwellers uit te sturen naar het Wasteland, onder meer naar verlaten gebouwen, vervallen Vaults en mysterieuze grotten. Je ontdekt legendarische loot en neemt het op tegen vijanden zoals Radscorpions, Ghouls en andere krachtige vijanden.



Fallout Shelter is gratis beschikbaar voor Android en iOS smartphones en tablets; Xbox One en Windows 10 via Play Anywhere; en voor PC.