Call of Duty: WWII krijgt open beta op 29 september

15 sep. 2017 11:51 11:51

Sledgehammer Games heeft bevestigd dat de game Call of Duty: World War II speelbaar zal zijn in een open beta op 29 september. De beta zal lopen tot 2 oktober en je hebt Steam nodig om deze op de PC te kunnen spelen. De minimale systeemeisen voor de beta zijn als volgt:



OS: Windows 7 64-Bit or later

CPU: Intel® Core™ i3 3225 or equivalent

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB HD space

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon™ HD 7850 @ 2GB or better

DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network: Broadband Internet connection

Sound Card: DirectX Compatible