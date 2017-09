Europese Nintendo shop weer gevuld

15 sep. 2017 11:52 11:52

De Europese shop van Nintendo is weer vernieuwd met enkele content. Het gaat om onderstaande lijst met titels:



Switch

- NBA 2K18

- NBA 2K18 Legend Edition

- NBA 2K18 Legend Edition Gold

- Rayman Legends Definitive Edition

- Demo project OCTOPATH TRAVELER

- 36 Fragments of Midnight

- ACA NeoGeo Spin Master

- Robonauts

- Beach Buggy Racing

- Kingdom: New Lands

- PAN-PAN A tiny big adventure

- Quest of Dungeons

- Semispheres



3DS

- Metroid: Samus Returns

- Demo Etrian Odyssey V: Beyond The Myth