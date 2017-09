NBA LIVE 18 nu verkrijgbaar!

15 sep. 2017 18:11 18:11

Electronic Arts Inc. heeft vandaag NBA LIVE 18 uitgebracht, inclusief THE ONE: een gloednieuwe dynamische carrière die gericht is op de speler. Het spel biedt een unieke ervaring via personage-ontwikkeling, uitgebreide aanpassingsmogelijkheden voor je uitrusting en een zich vertakkend verhaal: een unicum in het basketbal-genre. In NBA LIVE 18 geeft THE ONE fans de vrijheid om te spelen hoe ze willen, waar ze willen en met wie ze willen op hun zoektocht naar eeuwige basketbal-roem. Spelers kunnen hun eigen unieke speelstijl ontwikkelen op basis van 11 kenmerkende vaardigheden, 70 verschillende, upgradebare karaktertrekken en hun eigen persoonlijkheid met unieke aanpassingsmogelijkheden, inclusief de populairste outfits en sneakers.



“NBA LIVE 18 biedt een basketbal-ervaring met keuzemogelijkheden die alles overtreffen”, aldus Sean O’Brien, Executive Producer van NBA LIVE 18. “We geven fans een unieke kans om hun eigen basketbal-geschiedenis te schrijven en op iconische velden en in Pro-Am-divisies buiten de traditionele NBA te spelen, met een spel dat volledig open is en continu verandert. We blijven onze fans nieuwe ervaringen bieden via LIVE Events, waar ze zelf of met een teamlid beloningen kunnen vrijspelen.”



In THE LEAGUE en THE STREETS zijn er talloze manieren om op te klimmen in het basketbal-klassement. Voor een authentieke NBA-carrière biedt THE LEAGUE fans de mogelijkheid om met hun favoriete NBA-team van een groentje in een veteraan te veranderen, terwijl ze kunnen genieten van echte NBA-actie, inclusief de NBA All-Star, NBA Playoffs en NBA Finals-wedstrijden. Net als in de NBA kunnen spelers onder andere MVP, All-NBA en Sixth Man of the Year-prijzen verdienen.



In THE STREETS kunnen fans hun carrière voortzetten op legendarische Pro-Am-velden met competitieve uitdagingen en wedstrijden, inclusief LIVE Events: nieuwe, regelmatig bijgewerkte uitdagingen in real-time met tegenstanders in competitieve of coöperatieve wedstrijden en unieke beloningen. Op die manier kunnen ze een carrière op straat opbouwen via uitdagende toernooien en throwback challenges. Wedstrijden kunnen worden gespeeld op iconische velden, zoals Rucker Park in New York City, en in divisies zoals The Drew in Los Angeles.



Naast THE STREETS en THE LEAGUE kunnen spelers in de WNBA spelen, nóg een unicum voor het basketbal-genre. De volledige WNBA-selectie van teams en spelers is beschikbaar in WNBA Play Now. De teams en spelersvaardigheden zijn specifiek afgestemd op de unieke speelstijl van de divisie en de spelers.