THQ Nordic en Rainbow Studios hebben de game MX vs. ATV All Out aangekondigd. Het is de nieuwste game in de MX vs. ATV-serie. Het spel moet begin 2018 uit gaan komen. In het spel kun je gebruik maken van zowel ATV's als UTV's. Het spel biedt een 2 speler split-screen mode en een 16-speler online mode. Het spel komt voor de PC, Xbox One en PlayStation 4.