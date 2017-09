Dev: Xbox One X GPU is geweldig, performance moeten we afwachten

De Xbox One X is een krachtige GPU, maar de echte performance winst moeten we nog afwachten. Dat zegt Steffen Kabbelgaard, CEO van BetaDwarf, de developer van Minion Masters: Forced to Duel. Via delaat de man weten dat de programmeurs er over te spreken zijn."Een van de programmeurs liet me weten dat de 6 teraflops nice zijn. Maar de exacte performance moeten we afwachten. We kunnen gebruik maken van physical based rendering. Gezien de kracht van de GPU hebben we zeker de opties om gebruik te maken van 4K en 60 frames per seconde op de Xbox One X. Maar met indie development kan van alles snel veranderingen. Dus ik kan geen beloftes doen."



