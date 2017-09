20 sep. 2017 11:13 11:13

De demo van de game Forza Motorsport 7 is beschikbaar. De demo is zowel op de PC als op de Xbox One verkrijgbaar en brengt 3 unieke race-ervaringen die je kunt testen. Iedereen die de game aanschaft op de PC, dan wel de Xbox One, kan het spel op beide platformen spelen middels de Play Anywhere-feature. Het volledige spel verschijnt 3 oktober voor beide platformen. De Ultimate Edition komt al op 29 september.