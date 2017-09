Multiplayer expansion Final Fantasy XV komt volgende maand

20 sep. 2017 17:18 17:18

Square Enix Ltd., maakt vandaag bekend dat FINAL FANTASY XV-spelers binnenkort hun eigen avatar kunnen maken om samenwerkend met drie vrienden deel te nemen aan epische missies en gevechten. Dit wordt mogelijk door “Comrades”, de eerste en enige online-multiplayer-uitbreiding voor de game. Vanaf 31 oktober kunnen spelers als overlevenden van de Kingsglaive op reis gaan om meer te ontdekken over de verdwijning van Noctis na de gebeurtenissen in Chapter 13 van de hoofdgame.



Als leden van de Kingsglaive kunnen spelers hun personages uitrusten met koninklijke sigils voor speciale krachten van de Luciaanse bloedlijn. Het is de kunst om met de verschillende personages een strategisch doordacht en evenwichtig team samen te stellen. Naast de gevarieerde multiplayer-missies zijn er ook singleplayer-missies die spelers kunnen voltooien om hun personages te verbeteren.



SQUARE ENIX heeft ook een gloednieuw muzieknummer uitgebracht: “Choosing Hope”, gecomponeerd door Nobuo Uematsu en gezongen door de Japanse zangeres Emiko Suzuki. De nieuwe trailer is te zien op YouTube: youtu.be/mgDEsSAZSGk



FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER EXPANSION: COMRADES verschijnt op 31 oktober voor de Xbox One en PlayStation 4. Om deze uitbreiding te kunnen spelen is FINAL FANTASY XV vereist. Spelers kunnen MULTIPLAYER EXPANSION: COMRADES apart aanschaffen, of toegang krijgen via de Season Pass. Er is ook een lidmaatschap van Xbox Live Gold of PlayStation Plus vereist om de uitbreiding te kunnen spelen.