Avalanche zoekt programmeur voor huidige en volgende generatie consoles

25 sep. 2017 12:01 12:01

Avalanche heeft op haar website een vacature staan waaruit zou blijken dat men bezig is met een nieuw project. Het gaat om een senior multiplayer programmeur die wordt gezocht. Avalanche kennen we onder andere van de Just Cause-franchise en maakte later ook Mad Max voor deze generatie consoles. Echter zou dit project al voor de volgende generatie consoles in de maak zijn. Of het dan ook gaat om de volgende Xbox en PlayStation 5 is niet helemaal duidelijk. In ieder geval moet de nieuwe medewerker met beide generatie consoles om kunnen gaan, al lijkt het project voor nu nog voor de Xbox One en PS4 te zijn.