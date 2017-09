TT Isle of Man verschijnt in 2018

26 sep. 2017 00:07 00:07

Bigben en de studio Kylotonn maken vandaag bekend dat de lancering van TT Isle of Man, die oorspronkelijk was gepland voor november, is uitgesteld tot maart 2018. De game komt beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.



Het Kylotonn-team en Bigben hebben het volgende bericht voor de community en fans van de game:



“Zoals jullie weten werken we nu al best een tijd aan TT Isle of Man en we zijn op veel punten zeer tevreden over wat we hebben bereikt. We hebben een vrijwel perfecte replica gemaakt van de beroemde Snaefell Mountain Course en de in-game-versie biedt evenveel technische uitdagingen als de tegenhanger in de echte wereld. Nog nooit heeft een videogame zo veel visuele details getoond op zo’n lange racebaan, en dan worden de beelden ook nog eens op zeer hoge snelheid gerenderd.



Toch hebben we na de nodige discussies besloten dat de huidige game niet voldoet aan onze verwachtingen. Dit betreft met name de gameplay en motorfiets-physics. Gezien het belang van deze game, en jullie ervaring, willen we jullie niet teleurstellen. Misschien had je al gezien dat TT Isle of Man oorspronkelijk in november 2017 zou verschijnen, maar we hebben nog wat meer tijd nodig. Daarom hebben we besloten de releasedatum uit te stellen naar maart 2018. Met deze extra tijd kunnen we alle aspecten van de game verbeteren. De beslissing om de game uit te stellen valt ons niet licht, maar we willen jullie echt een ervaring bieden die de legendarische TT waardig is en hopen op jullie begrip!”



De Isle of Man TT is voor elke motorrijder een legende, een race die al 100 jaar geen ruimte biedt voor foutjes, waarbij coureurs met snelheden van dik 300 km/u over dorpsweggetjes scheuren en hun motors door meer dan 200 bochten moeten manoeuvreren om de 60 km van het parkoers te overwinnen.



De game is een exacte reproductie van de race (gereproduceerd op een schaal van 1:1 met laserscantechnologie), op een van de langste circuits ter wereld. TT Isle of Man heeft alle typische kenmerken van het evenement: snelheid, risico’s en extreme sensaties.