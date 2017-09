Nintendo komt met details over DLC Fire Emblem Warriors

26 sep. 2017 00:08 00:08

Fire Emblem Warriors verschijnt op 20 oktober voor de Nintendo Switch en New Nintendo 3DS, boordevol spectaculaire content. Maar fans krijgen daarna ook nog de kans om hun avontuur uit te breiden met diverse betaalde DLC-opties die dit jaar en volgend jaar beschikbaar komen. Alle DLC is apart verkrijgbaar voor zowel de Nintendo Switch als New Nintendo 3DS-systemen.



Season Pass (20 oktober, € 19,99): De Fire Emblem Warriors Season Pass geeft spelers toegang tot alle drie DLC-pakketten, zodra deze zijn uitgebracht. Elk DLC-pakket bevat nieuwe speelbare personages en wapens. Wanneer spelers de Season Pass aanschaffen voor de Nintendo Switch óf New Nintendo 3DS, ontvangen ze een bruidsjurk voor Lucina.

Fire Emblem Fates Pack (december 2017, € 8,99): De content in dit pakket is geïnspireerd door Fire Emblem Fates.

Fire Emblem: Shadow Dragon Pack (februari 2018, € 8,99): Veel van de personages en voorwerpen in dit DLC-pakket verschenen eerder in Fire Emblem: Shadow Dragon.

Fire Emblem: Awakening Pack (maart 2018, € 8,99): Fans van Fire Emblem: Awakening zullen smullen van deze DLC, want veel content is gebaseerd op deze klassieker.

Meer details over elk DLC-pakket worden binnenkort onthuld.



Fire Emblem Warriors is compatibel met de nieuwe amiibo-figuren van Chrom en Tiki, die beide op 20 oktober worden uitgebracht. Spelers kunnen deze amiibo gebruiken om wapens en materialen te krijgen. Dit werkt ook met andere compatibele amiibo-figuurtjes, waaronder die van Marth, Ike, Robin en Lucina. Per dag kan een speler maximaal vijf verschillende amiibo gebruiken.



Fire Emblem Warriors verschijnt op 20 oktober voor de Nintendo Switch en New Nintendo 3DS-systemen. Op dezelfde dag verschijnt een limited edition-bundel van de game, exclusief voor de Nintendo Switch. Deze in beperkte oplage gemaakte versie bevat naast de Nintendo Switch-game ook drie cd’s met meer dan drie uur muziek uit de game en 25 hoogkwalitatieve kaarten met afbeeldingen van personages.