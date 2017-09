Alle locaties en game modes onthuld in Star Wars Battlefront II

27 sep. 2017 06:40 06:40

Laat al je Star Wars-fantasieën tot leven komen in Star Wars Battlefront II! Bekijk de nieuwe “This is Star Wars Battlefront II Trailer” waarin John Boyega a.k.a. Finn de volledige game-ervaring onthult waarin je je als speler komend najaar kunt laten meeslepen. Of je nu als je favoriete legendarische held het slagveld domineert in multiplayer-gevechten met tot 40 spelers, een starfighter bestuurt in heftige ruimtegevechten, of in de laarzen van commandant Iden Versio stapt in het compleet nieuwe Star Wars-verhaal van de Campaign, er is voor ieder wat wils in Star Wars Battlefront II.

De game biedt meer diepgang en mogelijkheden tot progressie dan ooit tevoren met 5 unieke multiplayer modes die passen bij elke willekeurige speelstijl, 18 locaties uit alle drie de tijdperken uit de Star Wars-films, het nieuwe class-systeem waarin je uit verschillende soorten personages kiest, Battlepoints en het vernieuwde Star Card systeem.