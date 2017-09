Mindscape lanceert tweetal PS4-games

28 sep. 2017 11:39 11:39

Mindscape gaat de samenwerking met Wired Productions Ltd. aan. Als onderdeel van deze samenwerking start Mindscape de distributie van Max: The Curse of Brotherhood en Surf World Series. Beide games krijgen op 9 november een fysieke release op PlayStation 4.



Max: The Curse of Brotherhood ontwikkelt door FlashBulb Games, werd eerder uitgebracht als een Xbox exclusive, maar zal nu ook een PlayStation 4 release krijgen.



Max The Curse of Brotherhood is een kleurrijke 2.5D puzzel-platformer waarin Max, gewapend met enkel zijn Magic Marker, zich een weg moet banen door levels gevuld met uitdagende puzzels en spannende platformactie.



• Beleef een klassiek verhaal over broederschap, terwijl Max zijn jongere broertje probeert te redden

• Verken een wereld die vol met uitdagende puzzels en platformactie zit

• Klim, spring en teken je een weg door diverse levels

• Gebruik de kracht van de Magic Marker en baan je een weg langs vele obstakels



Surf World Series is ontwikkeld door Climax Studios in samenwerking met Vision Games Publishing en Standfast Interactive. In Surf World Series gaan spelers op enkele van de meest iconische surflocaties de strijd met de golven en elkaar aan. Zij worden uitgedaagd om mee te doen aan een reeks arcade surfwedstrijden in een poging om de leaderboards te domineren.



• Become the legend, probeer de meester te worden in de meest moeilijke surftrucs

• Laat jouw skills zien in 44 singleplayer uitdagingen of zoek online de uitdaging op tegen 15 andere spelers verspreid over 3 verschillende speelmodi

• Ontwerp je eigen surfer met keuze uit duizenden verschillende outfits en accessoires om jouw personage vorm te geven