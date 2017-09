Europese eShop weer vernieuwd met content

De Europese shop van Nintendo is weer gevuld met diverse content. Het gaat om onderstaande lijst met titels die toegevoegd zijn en nu downloadbaar zijn. Switch - FIFA 18 - One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition - ACA NeoGeo Burning Fight - Arcade Archives Mario Bros. - Astro Bears Party - Binaries - Brave Dungeon + Dark Witch's Story: COMBAT - Butcher - Conga Master Party! - Deemo - Inversus Deluxe - Golf Story - Pankapu - Physical Contact: Picture Place - Picross S - Sparkle 2 Wii U Virtual Console - Chew-Man-Fu - China Warrior - Shockman 3DS - Yo-kai Watch 2: Psychic Specters



