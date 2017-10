Sony komt met vernieuwd PS4 Pro modelnummer

3 okt. 2017 08:03 08:03

Sony heeft een nieuw model van de PlayStation 4 Pro uitgebracht in Japan. Het gaat om de transitie van CUH-7000 naar CUH-7100. De aankomende PS4 Pro Rathalos Edition die komt met Monster Hunter World zal het nieuwe modelnummer bevatten. De 4Gamer meldt dat de unit voor nu enkel in Japan verkrijgbaar zal zijn. De unit zal lichte updates bevatten voor de interne componenten van de console. Echter zorgt dit niet voor een verbeterde performance of andere look. De CUH-7000 hoeft dan ook niet gezien te worden als een mindere console, zo benadrukt de website van 4Gamer.